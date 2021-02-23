4 مارس.. اعتماد إعادة تشكيل المجلس الإكليريكي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:08 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
يعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في جلسته الختامية الخميس 4 مارس المقبل إعادة تشكيل المجلس الإكليريكي للأقباط الست في الداخل والخارج، تزامنًا مع انتهاء ولايته التى عقدت في 2018 ولمدة 3 سنوات.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أنه كان يوجد مجلس إكليريكيا واحد فقط في الكنيسة الأرثوذكسية لمناقشة أي مشكلة أسرية، أما آلان فيوجد ٣ مجالس في القاهرة والإسكندرية والصعيد، و٣ آخرين خارج مصر، في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وقال البابا خلال زيارته لألمانيا عام 2018 إن كل مجلس به ٥ أعضاء عبارة أسقف و٢ كهنة وطبيبة ومحامي، متابعا: "أي حالة تقدم تدرس من الناحية الكنسية والطبية والقانونية، فأكثر ما يحافظ على الكنيسة عدم الانفصال".
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد لاستئناف جلسات المجمع المقدس في مطلع مارس المقبل لمدة 4 أيام، بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أنه كان يوجد مجلس إكليريكيا واحد فقط في الكنيسة الأرثوذكسية لمناقشة أي مشكلة أسرية، أما آلان فيوجد ٣ مجالس في القاهرة والإسكندرية والصعيد، و٣ آخرين خارج مصر، في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وقال البابا خلال زيارته لألمانيا عام 2018 إن كل مجلس به ٥ أعضاء عبارة أسقف و٢ كهنة وطبيبة ومحامي، متابعا: "أي حالة تقدم تدرس من الناحية الكنسية والطبية والقانونية، فأكثر ما يحافظ على الكنيسة عدم الانفصال".
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد لاستئناف جلسات المجمع المقدس في مطلع مارس المقبل لمدة 4 أيام، بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.