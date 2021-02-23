4 مارس.. اعتماد إعادة تشكيل المجلس الإكليريكي

يعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في جلسته الختامية الخميس 4 مارس المقبل إعادة تشكيل المجلس الإكليريكي للأقباط الست في الداخل والخارج، تزامنًا مع انتهاء ولايته التى عقدت في 2018 ولمدة 3 سنوات.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أنه كان يوجد مجلس إكليريكيا واحد فقط في الكنيسة الأرثوذكسية لمناقشة أي مشكلة أسرية، أما آلان فيوجد ٣ مجالس في القاهرة والإسكندرية والصعيد، و٣ آخرين خارج مصر، في أمريكا وأوروبا وآسيا.وقال البابا خلال زيارته لألمانيا عام 2018 إن كل مجلس به ٥ أعضاء عبارة أسقف و٢ كهنة وطبيبة ومحامي، متابعا: "أي حالة تقدم تدرس من الناحية الكنسية والطبية والقانونية، فأكثر ما يحافظ على الكنيسة عدم الانفصال".يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد لاستئناف جلسات المجمع المقدس في مطلع مارس المقبل لمدة 4 أيام، بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.