وزير الخارجية الأمريكي: نريد تعزيز الشراكة التاريخية مع مصر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر.وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير سامح شكري أكد خلاله على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين.وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة.