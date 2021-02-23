«حرفوش» يفوز برئاسة لجنة الأدوية واللقاحات باتحاد الدواجن

فاز الدكتور إياد حرفوش عضو اتحاد منتجي الدواجن برئاسة شعبة الأدوية واللقاحات المستخدمة بمجال صناعة الثروة الداجنة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.وكان أعضاء الشعبة قد عقدوا اجتماعهم ظهر اليوم لاختيار رئيسها بالانتخاب الحر المباشر وحسم المنصب الدكتور إياد حرفوش.ويضم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، عددا من الشعب، هي: «الجدود، أمهات التسمين، التسمين، أمهات البياض، البياض، معامل التفريخ، مصانع الأعلاف، الأدوية واللقاحات، والمجازر».وقال الدكتور إياد حرفوش، إنه وأعضاء الشعبة يطمحون لتنمية عضوية الاتحاد بشكل عام، وشعبتهم بشكل خاص، من خلال ضم الشركات الفاعلة في مجال الأدوية واللقاحات البيطرية، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات الأدوية واللقاحات المستوردة والمصنعة محليا.