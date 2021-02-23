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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حرفوش» يفوز برئاسة لجنة الأدوية واللقاحات باتحاد الدواجن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:02 م
الدكتور إياد حرفوش
الدكتور إياد حرفوش
عبدالناصرمحمد
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فاز الدكتور إياد حرفوش عضو اتحاد منتجي الدواجن برئاسة شعبة الأدوية واللقاحات المستخدمة بمجال صناعة الثروة الداجنة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وكان أعضاء الشعبة قد عقدوا اجتماعهم ظهر اليوم لاختيار رئيسها بالانتخاب الحر المباشر وحسم المنصب الدكتور إياد حرفوش.

ويضم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، عددا من الشعب، هي: «الجدود، أمهات التسمين، التسمين، أمهات البياض، البياض، معامل التفريخ، مصانع الأعلاف، الأدوية واللقاحات، والمجازر».

وقال الدكتور إياد حرفوش، إنه وأعضاء الشعبة يطمحون لتنمية عضوية الاتحاد بشكل عام، وشعبتهم بشكل خاص، من خلال ضم الشركات الفاعلة في مجال الأدوية واللقاحات البيطرية، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات الأدوية واللقاحات المستوردة والمصنعة محليا.

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