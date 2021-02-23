قائد «غواصين الخير»: جميع ضحايا مركب مريوط سيدات وأطفال

قال الكابتن إيهاب المالحي قائد «غواصين الخير» المتطوعين لانتشال جثامين حادث مركب كينج مريوط، أن جميع الضحايا من النساء والآطفال، ما عدا رجل واحد، حيث تم حصر الأعداد النهائية وهم 20 فردا كانوا على متن القارب.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه تواجد بموقع الحادث 25 من غواصي الخير المتطوعين، لمساعدة فرق الإنقاذ النهري، وبالرغم من صعوبة الطقس وانخفاض درجة الحرارة إلا أن قوات الإنقاذ انتشلت الجثامين، باستخدام 7 قوارب ومركبين لتمشيط جميع المنطقة التي وقع بها الحادث.وأكد «المالحي» تواجد فريق مرابط بموقع الحادث لاستكمال عملية البحث، مع وصول فريق آخر فجر الغد لاستكمال البحث عن باقي المفقودين.