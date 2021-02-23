«فيسبوك» تعيد ميزة «الأخبار» في أستراليا بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

توصلت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، إلى اتفاق مع الحكومة الاسترالية، تعيد بموجبه العمل مرة أخرى لميزة "صفحات الأخبار" على منصتها الاجتماعية في البلاد بعد تعطيلها مؤخرا.ويأتي القرار بعد مفاوضات بين الشركة الأمريكية والحكومة الأسترالية التي كان من المقرر أن تصادق على قانون جديد لوسائل الإعلام يشترط دفع المنصات الرقمية مقابل استخدام وعرض الأخبار المحلية عليها.وقالت "فيسبوك" - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه بعد جولة من المحادثات، وافقت الحكومة الأسترالية على إجراء عدد من التغييرات والضمانات التي تلبي مخاوفها الجوهرية بشأن السماح بالصفقات التجارية التي تدرك القيمة التي تقدمها منصة (فيسبوك) للناشرين بالنسبة للقيمة التي تتلقاها منهم.وأضافت الشركة الأمريكية أنه نتيجة لتلك التغييرات، ستعمل "فيسبوك" بالتعاون من المنصات الشريكة في البلاد على ضخ مزيد من الاستثمارات في صحافة النفع العام، وستعيد العمل مرة أخرى لميزة "الأخبار" على صفحات الشبكة الاجتماعية في أستراليا خلال الأيام المقبلة.وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قدمت مجموعة من التغييرات للقانون المقترح لوسائل الإعلام العاملة في البلاد والذي لا يزال منظورا داخل البرلمان منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع التصويت عليه قريبا.واشترط القانون، حال الموافقة عليه، قيام المنصات الرقمية بدفع مقابل لوسائل الإعلام والناشرين المحليين نظير توفير روابط لمحتواهم الإخباري في أقسامها المخصصة لعرض الأخبار أو على صفحات نتائج استعلامات البحث.وبموجب التعديلات الجديدة لمسودة القانون المقترح، ستضع الحكومة الأسترالية في حسبانها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المنصات الرقمية بالفعل مثل "جوجل" و"فيسبوك" مع شركات وسائل الإعلام المحلية قبل تقرير ما إذا كان القانون ينطبق عليها أم لا.كما ستمنح الحكومة الأسترالية، المنصات الرقمية العاملة في البلاد إشعارا لمدة شهر واحد قبل الوصول إلى قرارها النهائي، وسوف تضيف فترة وساطة مدتها شهران للسماح للمنصات الرقمية والناشرين للقيام بالوساطة في الصفقات قبل إبرامها للدخول في التحكيم كملجأ أخير.