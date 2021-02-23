رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تعيد ميزة «الأخبار» في أستراليا بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:59 م
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
طباعة
توصلت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، إلى اتفاق مع الحكومة الاسترالية، تعيد بموجبه العمل مرة أخرى لميزة "صفحات الأخبار" على منصتها الاجتماعية في البلاد بعد تعطيلها مؤخرا.

ويأتي القرار بعد مفاوضات بين الشركة الأمريكية والحكومة الأسترالية التي كان من المقرر أن تصادق على قانون جديد لوسائل الإعلام يشترط دفع المنصات الرقمية مقابل استخدام وعرض الأخبار المحلية عليها.

وقالت "فيسبوك" - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه بعد جولة من المحادثات، وافقت الحكومة الأسترالية على إجراء عدد من التغييرات والضمانات التي تلبي مخاوفها الجوهرية بشأن السماح بالصفقات التجارية التي تدرك القيمة التي تقدمها منصة (فيسبوك) للناشرين بالنسبة للقيمة التي تتلقاها منهم.

وأضافت الشركة الأمريكية أنه نتيجة لتلك التغييرات، ستعمل "فيسبوك" بالتعاون من المنصات الشريكة في البلاد على ضخ مزيد من الاستثمارات في صحافة النفع العام، وستعيد العمل مرة أخرى لميزة "الأخبار" على صفحات الشبكة الاجتماعية في أستراليا خلال الأيام المقبلة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قدمت مجموعة من التغييرات للقانون المقترح لوسائل الإعلام العاملة في البلاد والذي لا يزال منظورا داخل البرلمان منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع التصويت عليه قريبا.

واشترط القانون، حال الموافقة عليه، قيام المنصات الرقمية بدفع مقابل لوسائل الإعلام والناشرين المحليين نظير توفير روابط لمحتواهم الإخباري في أقسامها المخصصة لعرض الأخبار أو على صفحات نتائج استعلامات البحث.

وبموجب التعديلات الجديدة لمسودة القانون المقترح، ستضع الحكومة الأسترالية في حسبانها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المنصات الرقمية بالفعل مثل "جوجل" و"فيسبوك" مع شركات وسائل الإعلام المحلية قبل تقرير ما إذا كان القانون ينطبق عليها أم لا.

كما ستمنح الحكومة الأسترالية، المنصات الرقمية العاملة في البلاد إشعارا لمدة شهر واحد قبل الوصول إلى قرارها النهائي، وسوف تضيف فترة وساطة مدتها شهران للسماح للمنصات الرقمية والناشرين للقيام بالوساطة في الصفقات قبل إبرامها للدخول في التحكيم كملجأ أخير.

موضوعات متعلقة

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني