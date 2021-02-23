محافظ مطروح يتفقد مصانع «الخدمة الوطنية» بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مصانع "تعبئة المياه الطبيعية بسيوة، وإنتاج الزيت وزيت الزيتون، وإنتاج الملح".ورافقه كل من اللواء ياسر الجمال رئيس مجلس إدارة شركة صافى، اللواء خالد عبد الرحيم مدير عام شركة صافي، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والعميد عصام عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.وأكد رئيس مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التعاون المستمر مع محافظة مطروح، مشيرا إلى توسعة حجم المشروعات في سيوة وأهميتها الإنتاجية والاقتصادية والمشاركة في المشروعات المستقبلية لتنمية الواحة بما يعود على أهلها بالخير.من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لرئيس مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، مؤكدا ترحيبه بمزيد من المشروعات لتوفير مزيد من الخدمات وفرص العمل لأبناء المحافظة.