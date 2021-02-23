رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. وقف أكشاك السيد البدوي لحين إشعار آخر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:52 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إرجاء تنفيذ الأكشاك في محيط مسجد السيد البدوي، وذلك استجابة لما نشرته "الدستور" حول رفض الصوفيين ومرتادي ومحبي المسجد الأحمدي إقامة أكشاك تحجب الرؤية عن المسجد، وتُساهم في تضييق المكان بدلًا من العمل على توسعته.

وقال محافظ الغربية، لـ"الدستور"، إنه أصدر قرارًا بالاتفاق مع نائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، بالاكتفاء بكشك واحد للخدمات مؤقتًا لحين فحص الموضوع بشكل أوسع تلبية لمطالب جموع المواطنين الذين طالبوا بوقف هذه الأكشاك.

وكانت "الدستور" نشرت تقريرًا مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "بالفيديو والمستندات..«البدوى» يشعل أزمة بين محافظ الغربية والصوفية" وناشدت فيه "الدستور" محافظ الغربية باحتواء الازمة والسماع لوجهة النظر الأخرى.

وكانت أزمة نشبت بين محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومشايخ الطرق الصوفية، بعد ما أقدمت المحافظة على بناء محلات تجارية بحرم المسجد، بينما رفض الصوفية، وانضم إليهم محبي ومريدي البدوي من جميع أنحاء مصر، وطالبوا بالحفاظ على المسجد العريق وإظهاره بما يليق كأحد أهم المعالم الدينية والتاريخية والثقافية في مصر العالم، مؤكدين أن المحافظ لابد أن يستمع لهم ويرفض تنفيذ نصائح وزارتي الأوقاف والآثار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية

ثقافة القليوبية تناقش «الذكرى 63 للوحدة بين مصر وسوريا»

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة