استجابة لـ«الدستور».. وقف أكشاك السيد البدوي لحين إشعار آخر

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إرجاء تنفيذ الأكشاك في محيط مسجد السيد البدوي، وذلك استجابة لما نشرته "الدستور" حول رفض الصوفيين ومرتادي ومحبي المسجد الأحمدي إقامة أكشاك تحجب الرؤية عن المسجد، وتُساهم في تضييق المكان بدلًا من العمل على توسعته.وقال محافظ الغربية، لـ"الدستور"، إنه أصدر قرارًا بالاتفاق مع نائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، بالاكتفاء بكشك واحد للخدمات مؤقتًا لحين فحص الموضوع بشكل أوسع تلبية لمطالب جموع المواطنين الذين طالبوا بوقف هذه الأكشاك.وكانت "الدستور" نشرت تقريرًا مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "بالفيديو والمستندات..«البدوى» يشعل أزمة بين محافظ الغربية والصوفية" وناشدت فيه "الدستور" محافظ الغربية باحتواء الازمة والسماع لوجهة النظر الأخرى.وكانت أزمة نشبت بين محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومشايخ الطرق الصوفية، بعد ما أقدمت المحافظة على بناء محلات تجارية بحرم المسجد، بينما رفض الصوفية، وانضم إليهم محبي ومريدي البدوي من جميع أنحاء مصر، وطالبوا بالحفاظ على المسجد العريق وإظهاره بما يليق كأحد أهم المعالم الدينية والتاريخية والثقافية في مصر العالم، مؤكدين أن المحافظ لابد أن يستمع لهم ويرفض تنفيذ نصائح وزارتي الأوقاف والآثار.