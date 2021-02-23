مؤلفة كتاب «مازلت بداخلي»: «يضم المواقف الصعبة في حياتي»

ألفت «نور عماد» صاحبة الـ٢٢ عاما، كتابا يحمل اسم «مازلت بداخلي»، وكانت حريصة على أن يضم المواقف الصعبة التي يعيشها الإنسان وجعلته في النهاية يصل لمراحل السعادة والنجاح.وفي حديثها مع «الدستور» قالت: «أنا طالبة في رابعة كلية آداب جامعة عين شمس، بدأت الكتابة منذ صغري وبتشجيع من والدي الذي نمى لدي الموهبة، وكان دائما حريص على أن يشتري لي المجلات والكتب».وأضافت: «الكتابة والقراءة هما مصدر راحتي ما يجعلني أفرغ محتويات أفكاري على الورق.. قررت أن أكتب «مازلت بداخلي» وهو كتاب يتحدث عن ضرورة حديثنا عن كل صعب مررنا به حتى وصلنا للنجاح والسعادة التي نشعر بها كما يحتوي على بعض المعاني الآخرى التي تلامس المشاعر».وتابعت: «الحمدلله فقد لاقي الكتاب نجاحا كبيرا وقريبا سأبدأ في كتابة عمل آخر».ومن خلال مبادرة «معاك خطوة بخطوة» تدعوة جريدة «الدستور» كل من لديه موهبة أو مبادرة لإرسالها لنا على واتس 01004333637.