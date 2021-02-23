انهيار دور بمنزل غير مأهول بالسكان بقرية ميت محسن بالدقهلية

تسببت موجة الطقس السيىء التى ضربت محافظة الدقهلية في انهيار الدور الثاني وواجهة منزل غير مأهول بالسكان بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط جزء من منزل بقرية ميت محسن دائرة المركز.وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، إلى مكان البلاغ بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة ميت غمر تم عمل كردون أمني حول العقار، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابقين على مساحة 45 متر تقريبا غير مأهول بالسكان مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية ملك طارق فاروق يحيي، 57 عاما مدرس، ومقيم بذات القرية، حيث تسببت الرياح والأمطار إلى سقوط الطابق الثاني وواجهة الطابق الأول ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات.وبسؤال سمير عبدالعليم فرج، رئيس الوحدة المحلية بقرية كوم النور، مقيم قرية أتميدة دائرة المركز، أكد أن الإنهيار بسبب قدم المبنى وسوء الأحوال الجوية، وجارى عرض حالة المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتحديد عما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه، مضيفا أن الجزء المنهار لم يؤثر على المنازل المجاورة، وبسؤال مالك المنزل أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧٥٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة ميت غمر واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.