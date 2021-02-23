رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار دور بمنزل غير مأهول بالسكان بقرية ميت محسن بالدقهلية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:49 م
انهيار دور بمنزل
انهيار دور بمنزل
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تسببت موجة الطقس السيىء التى ضربت محافظة الدقهلية في انهيار الدور الثاني وواجهة منزل غير مأهول بالسكان بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط جزء من منزل بقرية ميت محسن دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، إلى مكان البلاغ بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة ميت غمر تم عمل كردون أمني حول العقار، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابقين على مساحة 45 متر تقريبا غير مأهول بالسكان مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية ملك طارق فاروق يحيي، 57 عاما مدرس، ومقيم بذات القرية، حيث تسببت الرياح والأمطار إلى سقوط الطابق الثاني وواجهة الطابق الأول ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات.

وبسؤال سمير عبدالعليم فرج، رئيس الوحدة المحلية بقرية كوم النور، مقيم قرية أتميدة دائرة المركز، أكد أن الإنهيار بسبب قدم المبنى وسوء الأحوال الجوية، وجارى عرض حالة المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتحديد عما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه، مضيفا أن الجزء المنهار لم يؤثر على المنازل المجاورة، وبسؤال مالك المنزل أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧٥٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة ميت غمر  واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني