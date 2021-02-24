تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-2-2021
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:11 ص
ينشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الاربعاء 23-2-2021، في اطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الايماني بكل دولة لاداء الفرض في لحظته.
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
الشروق 6:27 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:23 PM
الصلاةالمَغرب 5:50 PM
الصلاةالعِشاء 7:07 PM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:54 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:40 PM
صلاة العِشاء 6:55 PM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:31 AM
الشروق 6:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM
مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:22 PM
مواقيت الصلاة في أبوظبي
صلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:59 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:34 PM
صلاة العِشاء 6:51 PM
مواقيت الصلاة في الرباط
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM
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صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:20 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:44 PM
صلاة العِشاء 7:14 PM
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 23-2-2021
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرةالصلاةالفجْر 5:01 AM
الشروق 6:27 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:23 PM
الصلاةالمَغرب 5:50 PM
الصلاةالعِشاء 7:07 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:54 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعليةصلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخصلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:40 PM
صلاة العِشاء 6:55 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 5:29 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:31 AM
الشروق 6:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM
مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:22 PM
مواقيت الصلاة في أبوظبي
صلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:59 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:34 PM
صلاة العِشاء 6:51 PM
مواقيت الصلاة في الرباط
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM
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صلاة المَغرب 5:44 PM
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