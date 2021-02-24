تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 23-2-2021

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

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ينشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الاربعاء 23-2-2021، في اطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الايماني بكل دولة لاداء الفرض في لحظته.ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.الصلاةالفجْر 5:01 AMالشروق 6:27 AMالصلاةالظُّهْر 12:08 PMالصلاةالعَصر 3:23 PMالصلاةالمَغرب 5:50 PMالصلاةالعِشاء 7:07 PMصلاة الفجْر 5:06 AMالشروق 6:34 AMصلاة الظُّهْر 12:14 PMصلاة العَصر 3:28 PMصلاة المَغرب 5:54 PMصلاة العِشاء 7:13 PMصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:24 AMصلاة الظُّهْر 12:04 PMصلاة العَصر 3:19 PMصلاة المَغرب 5:45 PMصلاة العِشاء 7:03 PMصلاة الفجْر 4:48 AMالشروق 6:13 AMصلاة الظُّهْر 11:56 AMصلاة العَصر 3:13 PMصلاة المَغرب 5:40 PMصلاة العِشاء 6:55 PMصلاة الفجْر 5:29 AMالشروق 6:52 AMصلاة الظُّهْر 12:38 PMصلاة العَصر 3:56 PMصلاة المَغرب 6:24 PMصلاة العِشاء 7:38 PMمواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربيةمواقيت الصلاة في مكةصلاة الفجْر 5:30 AMالشروق 6:46 AMصلاة الظُّهْر 12:34 PMصلاة العَصر 3:54 PMصلاة المَغرب 6:23 PMصلاة العِشاء 7:53 PMمواقيت الصلاة في المدينة المنورةصلاة الفجْر 5:31 AMالشروق 6:49 AMصلاة الظُّهْر 12:35 PMصلاة العَصر 3:53 PMصلاة المَغرب 6:21 PMصلاة العِشاء 7:51 PMمواقيت الصلاة في الرياضصلاة الفجْر 5:02 AMالشروق 6:21 AMصلاة الظُّهْر 12:06 PMصلاة العَصر 3:25 PMصلاة المَغرب 5:52 PMصلاة العِشاء 7:22 PMمواقيت الصلاة في أبوظبيصلاة الفجْر 5:34 AMالشروق 6:50 AMصلاة الظُّهْر 12:41 PMصلاة العَصر 3:59 PMصلاة المَغرب 6:23 PMصلاة العِشاء 7:53 PMمواقيت الصلاة في عمانصلاة الفجْر 4:49 AMالشروق 6:06 AMصلاة الظُّهْر 11:50 AMصلاة العَصر 3:03 PMصلاة المَغرب 5:34 PMصلاة العِشاء 6:51 PMمواقيت الصلاة في الرباطصلاة الفجْر 5:10 AMالشروق 6:23 AMصلاة الظُّهْر 12:17 PMصلاة العَصر 3:38 PMصلاة المَغرب 6:10 PMصلاة العِشاء 7:40 PMمواقيت الصلاة في الكويتصلاة الفجْر 4:59 AMالشروق 6:20 AMصلاة الظُّهْر 12:02 PMصلاة العَصر 3:17 PMصلاة المَغرب 5:44 PMصلاة العِشاء 7:14 PM