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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:11 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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ينشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الاربعاء 23-2-2021، في اطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الايماني بكل دولة لاداء الفرض في لحظته.

ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 23-2-2021


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الصلاةالفجْر 5:01 AM
الشروق 6:27 AM
الصلاةالظُّهْر 12:08 PM
الصلاةالعَصر 3:23 PM
الصلاةالمَغرب 5:50 PM
الصلاةالعِشاء 7:07 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:54 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:40 PM
صلاة العِشاء 6:55 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجْر 5:29 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:24 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:30 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:31 AM
الشروق 6:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM

مواقيت الصلاة في الرياض
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:22 PM

مواقيت الصلاة في أبوظبي
صلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:59 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM

مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:34 PM
صلاة العِشاء 6:51 PM

مواقيت الصلاة في الرباط
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

مواقيت الصلاة في الكويت
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:20 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:44 PM
صلاة العِشاء 7:14 PM

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