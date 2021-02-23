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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات وأهم البرامج

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات الذي حظى على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم لما تقدمه من برامج وتقرير رياضية عن كافة المباريات العالمية والمحلية وإذاعة مباريات أغلب البطولات في الفترة الأخيرة


تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات


أصبحت قناة الأهلي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وجهة كافة الراغبين في متابعة آخر أخبار صفقات اللاعبين من بيع وشراء و مشاهدة جميع مباريات النادي في كافة البطولات التي يلعب بها لذلك يمكن متابعتها على التردد 11747 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3 كما يمكن لعشاق نادي القرن متابعة تدريب الفريق قبل كل مباراة و مظاهر الاحتفال بالفوز وتقرير رياضية واستوديو تحليلي لكافة المباريات.

برامج قناة Alahly TV 


تقدم قناة الأهلى Alahly TV عبر ترددها الجديد بدون تشفير أو رسوم شهرية مجموعة من البرامج الرياضية وتقارير و استوديو تحليلي مميزة لكافة المباريات للفريق لعل أبرزها الأبطال، البيت الكبير، الصبح في الأهلي، ملكك وكتابة، التريند، أستاد الأهلي، ونشرة اخبار رياضية بالإضافة إلى سهرت رياضية خاصة لتغطية مباريات هامة خلال البطولات التي يلعب فيها فريق الأهلي المصري و أخر صفقات النادي سواء بشراء او بيع اللاعبين لمتابعي الرياضة والملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

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أبرز المعلومات عن قناة Alahly TV


يمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة أبرز المباريات عبر تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات التي أنشأت في نهاية عام 2008 برئاسة إيهاب الخطيب ومنذ عام 2016 تولت شركة بريزنتيشن سبورت مسؤوليتها تضم مجموعة هائلة من مقدمي البرامج الرياضية أبرزهم هاني رمزي وسهام صالح وعادل القيعي وإبراهيم المنيسي وأحمد سمير وسارة محسن ومحمد سعيد وأمير هشام ومريم كوجاك و نهاوند سري

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