تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات وأهم البرامج

تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات





أصبحت قناة الأهلي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وجهة كافة الراغبين في متابعة آخر أخبار صفقات اللاعبين من بيع وشراء و مشاهدة جميع مباريات النادي في كافة البطولات التي يلعب بها لذلك يمكن متابعتها على التردد 11747 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3 كما يمكن لعشاق نادي القرن متابعة تدريب الفريق قبل كل مباراة و مظاهر الاحتفال بالفوز وتقرير رياضية واستوديو تحليلي لكافة المباريات.





برامج قناة Alahly TV





تقدم قناة الأهلى Alahly TV عبر ترددها الجديد بدون تشفير أو رسوم شهرية مجموعة من البرامج الرياضية وتقارير و استوديو تحليلي مميزة لكافة المباريات للفريق لعل أبرزها الأبطال، البيت الكبير، الصبح في الأهلي، ملكك وكتابة، التريند، أستاد الأهلي، ونشرة اخبار رياضية بالإضافة إلى سهرت رياضية خاصة لتغطية مباريات هامة خلال البطولات التي يلعب فيها فريق الأهلي المصري و أخر صفقات النادي سواء بشراء او بيع اللاعبين لمتابعي الرياضة والملايين من عشاق الساحرة المستديرة.





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أبرز المعلومات عن قناة Alahly TV





يمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة أبرز المباريات عبر تردد قناة الأهلي 2021 نايل سات التي أنشأت في نهاية عام 2008 برئاسة إيهاب الخطيب ومنذ عام 2016 تولت شركة بريزنتيشن سبورت مسؤوليتها تضم مجموعة هائلة من مقدمي البرامج الرياضية أبرزهم هاني رمزي وسهام صالح وعادل القيعي وإبراهيم المنيسي وأحمد سمير وسارة محسن ومحمد سعيد وأمير هشام ومريم كوجاك و نهاوند سري



