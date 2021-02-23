أمن المنوفية يفك لغز العثور على جثة فتاة قُتلت على يد دجال

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من فك لغز العثور على جثة "ن، م" 17 عاما، طالبة الثانوية بقرية ميت برة، التابعة لمركز قويسنا، عقب العثور على جثمانها صدفة بمنطقة زراعية بقريتها عن طريق بعض الأهالي وتم إبلاغ مركز الشرطة.وتمكنت مباحث قويسنا بقيادة المقدم أحمد شمس رئيس المباحث من ضبط، القاتل يدعى "أ،ح" 44 عاما من من قرية ميت برة، دائرة مركز قويسنا وعلى علاقة وطيدة بأسرة المجني عليها، والضحية صديقة لابنته، وأوهم المتهم الأسرة بعلاجها بالدجل والشعوذة، وتحدث مع الفتاة أكثر من مرة، واطمأنت له وتحدثت معه فى أمورها الشخصية.وتعود أحداث الواقعة، عندما قام القاتل بالتحدث مع الضحية يوم الوفاة تليفونيًا، وتقابل معاه في منطقة قريبة من موقع الوفاة على الطريق وقام باستدراجها للمنطقة الزراعية، وهنا راودها عن نفسها ورفضت الضحية ذلك، فقام القاتل بضربها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.وأضافت المصادر الأمنية أن إدراة البحث الجنائي بإشراف العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، ووحدة مباحث قويسنا، بقيادة المقدم أحمد شمس، قاموا بفحص كاميرات المراقبة، على الطريق إلى أن وصلوا للقاء القاتل مع الضحية، بالإضافة إلى رصد عدة مكالمات هاتفية بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات والمعلومات اعترف بارتكابه الواقعة.