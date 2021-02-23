«بيتكوين» تشهد تراجعها إضافيا في قيمتها بنسبة 11%

شهدت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" (Bitcoin)، اليوم تراجعها إضافيا في قيمتها السوقية.ووفقا لبيانات صادرة عن شركة "كوين ميتريكس" المعنية بمتابعة العملات الرقمية، فقد انخفضت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بنسبة 11% خلال 24 ساعة، حيث هبطت إلى أقل من 50 ألف دولار لتتداول حول 48 ألفا و080 دولارًا.وكانت عملة (بيتكوين) قد انخفضت في وقت سابق بنسبة 16% لتصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 45 ألفا و041 دولارًا.كما تراجعت العملات الرقمية الأصغر مثل "إيثر" (Ether) و"إكس آر بي" (XRP) في تداول اليوم، حيث انخفضت عملة "إيثر" بنسبة 11% إلى 1573 دولارًا، بينما هبطت عملة "إكس آر بي" بنسبة 17% لتتداول بحوالي 47 سنتًا.وعلى الرغم من تراجعها، لا تزال العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" مرتفعة بأكثر من 360% من قيمتها في الإثنا عشر شهرا الأخيرة، وبحوالي 60% من قيمتها منذ بداية العام. وكانت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" قد بلغت تريليون دولار لأول مرة خلال الأسبوع الماضي.