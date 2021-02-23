بنك التنمية الأفريقي يمنح الكاميرون قرضا بـ6ر1 مليار فرنك

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميرونى الأمين عثمان مي والمدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في الكاميرون سولوماني كوني اتفاقية القرض الجزئي الذي سيتم استخدامه لتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بالبنية التحتية لخط السكة الحديدية الذي يربط الكاميرون بتشاد.وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن بنك التنمية الأفريقي، أن الكاميرون، استفادت بعد تشاد، من الموارد اللازمة لإجراء دراسة الجدوى المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، بميزانية إجمالية قدرها 3.2 مليار فرنك أفريقي، يتم تمويلها بالتساوي من قبل صندوق التنمية الأفريقي (أحد فروع بنك التنمية الأفريقي)، من خلال منحة قدرها 1.6 مليار فرنك أفريقي إلى تشاد وقرض بشروط ميسرة قدره 1 مليار فرنك أفريقي إلى الكاميرون.وأفاد البيان بأن نتائج هذه الدراسة ستحدد الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للسكك الحديدية، كما ستحدد أفضل الحلول التقنية والاقتصادية، مع مراعاة الظروف المؤسسية والاجتماعية والبيئية، وأن الهدف الرئيسي لمشروع تمديد خط السكة الحديدية بين الكاميرون وتشاد هو تعزيز التكامل الإقليمي الفرعي في وسط أفريقيا، وتسهيل وتعزيز أنشطة العبور بين البلدين المعنيين وتخفيف شبكة الطرق.وأوضح البيان أنه من وجهة نظر بيئية، سيساهم استكمال هذا الخط الحديدي في النمو الأخضر لكلا الدولتين، من خلال تسهيل زيادة التجارة باستخدام السكك الحديدية، وهي وسيلة نقل أقل تلويثًا مقارنة بالنقل البري.وأعرب الوزير الكاميروني، خلال حفل التوقيع، عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، باللجوء إلى البدائل التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية وتقليل التكاليف، وأن السكك الحديدية تتميز بخصوصية كونها منخفضة التلوث وتسمح بنقل البضائع الثقيلة بتكاليف منخفضة.من جانبه، وصف كوني مشروع تمديد خط السكك الحديدية بين الكاميرون وتشاد بـ "الطموح"، كونه يتماشى مع تنفيذ وثيقة استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية لوسط أفريقيا خلال الفترة 2019 - 2025، كما أنه جزء من تنفيذ البرنامج الإقليمي لتطوير البنية التحتية للنقل الإقليمي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (Cemac).يضاف هذا المشروع إلى العديد من المشاريع الجاري تنفيذها بين البلدين بإجمالي 9ر436 مليون يورو، من بينها على سبيل المثال لا الحصر مشروع الربط الكهربائي بين الكاميرون وتشاد الذي تمت الموافقة عليه في عام 2017 بتكلفة 6ر147 مليار فرنك، وكذلك البرنامج المتكامل للتنمية والتكيف مع التغير المناخي في حوض النيجر والذى تمت الموافقة عليه في عام 2019.