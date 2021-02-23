حجز المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بحجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ع. م"، "ح. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.وعثر بحوزتهما علي كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.