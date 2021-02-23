رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: مشاركة تركيا في برنامج «F-35» معلقة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:42 م
البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، اليوم، إن مشاركة تركيا في برنامج طائرات F-35 لا تزال معلقة، مضيفا أن "سياسة الإدارة الأمريكية تجاه هذه المسألة لم تتغير".

ودعا كيربي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - تركيا إلى التخلي عن نظام S-400 الروسي الصاروخي للدفاع الجوي قائلا إن النظام " لا يتوافق مع برنامج طائرات F-35".

وأضاف: "كان أمام أنقرة خلال العقد الأخير أكثر من فرصة لشراء نظام دفاعي من الولايات المتحدة، إلا أنها اختارت النظام الروسي الذي يمنح روسيا الإيرادات والنفوذ".

وأفادت تقارير إخبارية بأن تركيا استعانت بمكتب محاماة في العاصمة الأمريكية واشنطن، للضغط من أجل إعادة قبولها في برنامج المقاتلة F-35.

وكانت تركيا تشارك في برنامج F-35 بصناعة بعض أجزاء الطائرة، بالإضافة إلى طلبها أكثر من 100 مقاتلة من نفس الطراز، لكنها خرجت من البرنامج في 2019، بإصرارها على شراء منظومة S-400 روسية الصنع.

ووصفت أنقرة إخراجها من البرنامج بأنه "أمر غير عادل"، فيما عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في حدوث تطورات إيجابية في عهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بخصوص هذا الموضوع.

وعلى الرغم من إزالة تركيا من البرنامج، وفرض عقوبات على قطاع تركيا الصناعي العسكري في ديسمبر، أكد البنتاجون الاستمرار في الاعتماد على المتعاقدين الأتراك لتوفير قطع F-35.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني