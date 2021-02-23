استمرار البحث عن غرقى بحيرة مريوط.. وسوء الأحوال الجوية تصعب المهمة

أكد الكابتن مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري، وأحد الغواصين المتطوعين، أن عملية البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب بداخل بحيرة مريوط بنطاق برج العرب غرب الإسكندرية، ما زال مستمرًا، حتى العثور على باقي الغرقى المفقودين بداخل المياه.وأضاف لـ«الدستور» أنه حتى الآن تم إنقاذ رجل وسيدتان و٣ أطفال أحياء، وتم انتشال ٩ جثامين، ويتبقي فى المياه ٥ أشخاص، وهم فتاتين ١٣ إلى ١٤ عاما، و٣ أطفال، ليصبح إجمالى الغرقى بحادث أمس ٢٠ فردا.وأشار الغزالي، إلى أن جميع قوات الإنقاذ تتكاتف مع بعضها البعض لسرعة انتشال الجثامين، مشيرًا إلى أن رجال الإنقاذ النهري بذلوا جهدًا كبيرًا منذ وقوع الحادث وحتى الآن، بالتعاون مع الغواصين المتطوعين، حيث يتواجد فريق بموقع الحادث مستمر بالبحث حتى الصباح.وأوضح أنه بعد تلقي بلاغ الاستغاثة بغرق المركب ببحيرة مريوط توجه على الفور مساء الأمس إلى موقع الحادث بفريق كامل و8 عربات دفع رباعي، للمساعدة في انتشال المركب أو سحب الأوناش، مشيرًا إلى أن الغواصين نزلوا لمياه البحيرة في الليل على كشافات السيارات.وأوضح أن عملية البحث تواجه صعوبة، بسبب الأحوال الجوية السيئة، وشدة الرياح، بجانب المساحة الكبيرة التي يتم البحث بها، حيث أن الجزيرة تبعد عن الشاطئ 4 كيلو متر، فضلًا على عدم معرفة الإتجاة التي كانت تسلكه المركب قبل الغرق.وشهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، حادث مفجع؛ بغرق مركب على متنها 19 فردا بداخل داخل مياه بحيرة مريوط ببرج العرب غرب الإسكندرية.ضحايا الحادث كانوا في رحلة تنزه بداخل البحيرة، انتهت بغرق 19 فردا من عائلة واحدة أثناء عودتهم في المساء بالقارب الذي لم يحتمل العدد المتواجد عليه، لينقلب في مياه البحيرة التي ابتلعت رجال ونساء وأطفال، من أسرة واحدة.ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.وأضاف أن الحادث نتج عنه 9 وفيات و5 مصابين و2 ناجين وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.