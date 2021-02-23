العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بنجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الثلاثاء، على جثة مزارع بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، عقب إيداع الجثة بمشرحة مستشفى نجع حمادي ومقرها مستشفي بهجورة التكاملي.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع علي عمر علي، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، والجثة بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون معرفة السبب وراء الحادث الأليم.تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.