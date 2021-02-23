إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا

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قصة زواج الفنان يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول



جدير بالذكر أنه انتشرت موخرا تصريحات ليوسف شعبان أعرب خلالها عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ«الكلام الفاضي»، معتبرًا أن مروجي الشائعة حاقدون.