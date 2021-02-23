إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:00 م
محمد مجديطباعة
أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا المستجد، حيث يعاني هذه الفترة من الإعياء الشديد.
جدير بالذكر أنه انتشرت موخرا تصريحات ليوسف شعبان أعرب خلالها عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ«الكلام الفاضي»، معتبرًا أن مروجي الشائعة حاقدون.
تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكوروناوقالت مصادر مطلعة، لـ"الدستور"، إن الحالة الصحية للفنان غير مستقرة، وتم نقله بواسطة نقابة الممثلين لمستشفى العجوزة، لعمل اللازم لحين استقرار حالته الصحية.
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جدير بالذكر أنه انتشرت موخرا تصريحات ليوسف شعبان أعرب خلالها عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ«الكلام الفاضي»، معتبرًا أن مروجي الشائعة حاقدون.