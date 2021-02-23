«ارتفاع جنونى فى الأسعار».. الأتراك يشترون زيت الطعام بالأكواب

تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية، ملقية بظلالها على أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من أعباء المواطنين.وبعد الارتفاع الجنوني في أسعار الزيت، اضطر المواطنون إلى شراء الزيت بالكوب، مقابل 2 ليرة، لعدم قدرتهم على تحمل أسعار الزجاجات سعة اللتر أو أكثر.وذكر موقع «جمهوريت» التركي، أن القوة الشرائية لدى شريحة من المواطنين في تركيا تراجعت، نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5% للتضخم النقدي، في الوقت الذي يقترب فيه من 15% ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.واتجه الباعة في منطقة قوشتبه في قلب مدينة إسطنبول (العاصمة الاقتصادية)، إلى بيع زيت عباد الشمس الذي ارتفع سعره مؤخرًا بشكل جنوني في أكواب، بعد أن بات الموطن العادي لا يتحمل دفع سعر قارورة الزيت الكاملة. وتبين أن سكان المنطقة أصبحوا يشترون السلع الغذائية بالجرامات والقطعة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لشاب تركي، تقدم لخطبة صديقته في أحد المتاجر، بـ«زجاجة زيت»، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار زيت عباد الشمس في تركيا مؤخرًا.وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا استقبالًا حافلًا لرب أسرة يحمل زجاجة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.