رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ارتفاع جنونى فى الأسعار».. الأتراك يشترون زيت الطعام بالأكواب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:28 م
زيت
زيت
آية حسني
طباعة
تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية، ملقية بظلالها على أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من أعباء المواطنين.

وبعد الارتفاع الجنوني في أسعار الزيت، اضطر المواطنون إلى شراء الزيت بالكوب، مقابل 2 ليرة، لعدم قدرتهم على تحمل أسعار الزجاجات سعة اللتر أو أكثر.

وذكر موقع «جمهوريت» التركي، أن القوة الشرائية لدى شريحة من المواطنين في تركيا تراجعت، نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5% للتضخم النقدي، في الوقت الذي يقترب فيه من 15% ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

واتجه الباعة في منطقة قوشتبه في قلب مدينة إسطنبول (العاصمة الاقتصادية)، إلى بيع زيت عباد الشمس الذي ارتفع سعره مؤخرًا بشكل جنوني في أكواب، بعد أن بات الموطن العادي لا يتحمل دفع سعر قارورة الزيت الكاملة. وتبين أن سكان المنطقة أصبحوا يشترون السلع الغذائية بالجرامات والقطعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لشاب تركي، تقدم لخطبة صديقته في أحد المتاجر، بـ«زجاجة زيت»، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار زيت عباد الشمس في تركيا مؤخرًا.

وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا استقبالًا حافلًا لرب أسرة يحمل زجاجة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.

موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني