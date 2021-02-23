رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فاديا كيوان: إنشاء منظمة المرأة العربية إنجاز في ملف التعاون العربي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:32 م
فاديا كيوان
فاديا كيوان
محمد الشريف
طباعة
أكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن إنشاء المنظمة في عام 2003 شكل إنجازًا تاريخيًا في ذاكرة التعاون العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية، ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية (المرأة العربية والتحديات الثقافية )، والذي تنعقد فعالياته في الفترة 23-25 فبراير.

وأوضحت أن المنظمة ولدت بمبادرة كريمة من السيدات العربيات الأول اللائي كن استثنائيات في رؤيتهن. وأن المنظمة سلكت طريقها برفقة المنظمات العربية المتخصصة الأخرى المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وأضافت أن المنظمة تستند اليوم الى ثمانية عشر سنة من الخبرة والأنشطة  وذلك بفضل  تشبث أهل القضية ومهنية القيمين عليها والمتعاونين معهم من مسؤولين حكوميين وخبراء وخبيرات من الدول العربية ومن العالم.

وأكدت أنه بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، ومحترفة، وتسعى  لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ولأولوياتها وخياراتها.

ووعدت بأن تسعى  المنظمة دائما لتكون منارة في سماء التعاون العربي في إطار جامعة الدول العربية.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني