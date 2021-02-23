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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيمبابوي تنظم معرضا تجاريا دوليا رغم قيود «كورونا»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:52 م
كورونا
كورونا
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أعلن منظمو معرض زيمبابوي التجاري الدولي (ZITF) وضعهم خططا قيد التنفيذ لتنظيم نسخة العام الحالي من المعرض، على الرغم من استمرار القيود المفروضة محليا وعالميا للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أحدث بدوره حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية استئناف نشاط معارض التجارة العالمية.

وكان منظمو معرض زيمبابوي التجاري الدولي قد أجبروا العام الماضي على إلغاء الحدث بسبب فترة الإغلاق غير المسبوقة التي امتدت حتى نهاية العام الماضي 2020، والتي قد تستمر أيضا خلال العام الجاري 2021.

وأعرب المدير العام بالإنابة لمعرض (ZITF) نديبيلي- في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء- عن أمله في عقد هذا الحدث خلال العام الجاري، لافتا إلى ارتفاع الآمال بهذا الصدد، خاصة في ظل انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وطرح اللقاحات عالميا.

وأكد أن الاستعدادات لتنظيم نسخة 2021 من المعرض جارية على قدم وساق، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية لجائحة كورونا ومدى مواءمة إقامة المعرض معها، مرجحا في الوقت ذاته احتمالية عقد الحدث السنوي في وقت متأخر عن موعده المقرر في شهر أبريل من كل عام.

ولفت إلى أن الخطط الموضوعة لتنظيم المعرض ستكون مرتبطة بتعديل مستويات الإغلاق في البلاد وانتقالها للمستويين الثالث أو الثاني بعد مراجعتها، وبالتالي يتم النظر في إمكانية تغيير موعد إقامة المعرض ليكون في نهاية شهر مايو أو أغسطس المقبلين أو حتى إقامته في شهر سبتمبر 2021.

وشدد في هذا الإطار على أن منظمي المعرض بحاجة إلى تحسين مستويات الثقة حتى يشعر جميع أصحاب المصلحة بالأمان لاتخاذ الخطوات الأولى للمشاركة في المعرض، خاصة أنهم بحاجة أيضا إلى الوقت اللازم لتنظيم مواردهم وأدوارهم.

ولم يستبعد نديبيلي إمكانية إقامة المعرض افتراضيا إذا لم تنجح الجهود المبذولة لإقامته، قائلا إنه على الرغم من أن إقامة المعرض كالمعتاد هي الأفضل بالنسبة للمنظمين إلا أن احتمالية إقامة نسخة العام الحالي افتراضيا مطروحة، ويتم التنسيق لها من خلال القيام بالاستشارات والأبحاث اللازمة لمعرفة التكاليف والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الإطار، حتى يتم الحفاظ على العلامة التجارية للمعرض، والتي تم بناؤها على مدار الـ60 عاما الماضية.

يشار إلى أن معرض زيمبابوي التجاري الدولي هو أكبر معرض اقتصادي سنوي في البلاد، ويشهد مشاركات من كافة أنحاء العالم سواء من قبل العارضين أو رجال الأعمال وغيرهم، بما يجلب فوائد تجارية أوسع بشكل أساسي لقطاع السياحة، ويعزز سلاسل القيمة المضافة بالبلاد، وتسبب إلغاء الحدث العام الماضي في تكبد البلاد خسارة تقارب مليوني دولار أمريكي.

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