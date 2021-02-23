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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية»: تطعيم 1366 من الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:15 م
الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة والمخصصة لعزل وعلاج حالات كورونا بمحافظتي بورسعيد والأقصر باللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم، إلى أنه من المستهدف تطعيم 1366 من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد، وكذلك مستشفى (العديسات) بالأقصر، والذين خصصتهم لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد19.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر، على مدار الساعة، لافتة إلى أن التطعيم اختياري حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني من أمراض أو ظهرت عليه أية أعراض مرضية.

وتابعت الهيئة: أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى ال 86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

واستكملت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات المخصصة للعزل والعلاج لفيروس كورونا، والذين هم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، ومؤكدة أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
«الرعاية الصحية»: تطعيم 1366 من الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد
«الرعاية الصحية»: تطعيم 1366 من الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد
«الرعاية الصحية»: تطعيم 1366 من الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد
«الرعاية الصحية»: تطعيم 1366 من الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد

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