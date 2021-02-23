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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال سائق تاكسي في «ضل راجل»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:11 م
ياسر جلال
ياسر جلال
محمد مجدي
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واصل النجم ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الجديد "ضل راجل"، داخل إحدى الديسكوهات وذلك ضمن أحداث منتصف حلقات عمله الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال مصدر لـ"الدستور"، إن ياسر جلال يقدم دور سائق تاكسي وميكروباص ويبيع إحداهما بسبب مشكلة مالية مرت به، ليستقر على التاكسي، ويدور العمل في إطار إجتماعي اكشن.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكرى وعدد كبير من الفنانين الشباب.

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