أصدرت الحكومة قرارا اليوم، بتعيين الدكتور سيد شريف مديرا لمعهد تكنولوجيا الأغذية خلفا للدكتورة إيمان محمد سالم مدير المعهد السابق، والدكتور شاكر عرفات وكيلا لذات المعهد للإرشاد والتدريب.يأتي القرار ضمن خطة إعادة تأهيل عمل القيادات في المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية لرفع كفاءة الإداء مع تكثيف الجهود البحثية في مجال البحوث التطبيقية.