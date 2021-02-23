طلاب جامعة المنوفية في لقاء مع مفتي الجمهورية ووزير الرياضة

التقى مساء اليوم، 100 طالب وطالبة من شباب جامعة المنوفية، مع فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.جاء اللقاء بعنوان "التأسلم السياسى" بهدف توعية الشباب على أمور الدين وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشبابشارك فى اللقاء إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بعدد (100) طالب وطالبة من الطلاب المتميزين فى الاتحادات الطلابية والأنشطة المختلفة بالجامعة، بقيادة محمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعة وعبر الطلاب المشاركين عن سعادتهم الغامرة لحلقة النقاش المثمرة التى ساهمت فى إثراء الفكر لديهم وتصحيح عددا من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.أشرف على وفد الجامعة المشارك فى اللقاء محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي وجيهان جمال وأحمد سيف ورشا عادل من الإدارة.