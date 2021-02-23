«رشاد» يهنئ «عابد» لاختياره رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية، التهنئة الي النائب علاء عابد لاختياره رئيسًا للجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربي.وقال رشاد في تصريح له، كل الدعوات بالتوفيق والنجاح في تقديم صورة مشرفة لمجلس النواب المصري في هذه المهمة وكل الدعم لـ"عابد" الذي يمثل نموذجًا للبرلماني المثالي في قيامه بدوره وكونه على قدر المسؤولية.وأضاف، نثق في النائب علاء عابد وقدرته على إدارة هذا الملف الحيوي ووضع استراتيجيات قادرة على مواجهة الإرهاب وصياغة خطاب بنّاء ومعتدل، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في مواجهة القضايا الدولية.