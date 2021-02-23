الزمالك يتعادل مع تونجيث السنغالي ويحتل الوصافة مؤقتا

انتهت مباراة تونجيث السنغالي والزمالك بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وحصد الزمالك النقطة الثانية له ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة مؤقتا قبل مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم، وحصد فريق تونجيث أول نقطة له في المركز الرابع.





الشوط الأول





هى الشوط الأول من مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، المقامة بين الفريقين في العاصمة السنغالية "داكار" بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.





استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراته أمام تونجيث السنغالي بتهديد مبكر من أجل تسجيل التقدم.











