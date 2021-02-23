الإمارات تبحث مع صربيا وقبرص التعاون العسكري

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مع تيبوشا ستيفانوفيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بصربيا، وشارلامبوس بيتريدس، وزير دفاع قبرص- كل على حدة- سبل تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجالات والشئون الدفاعية والعسكرية.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم- خلال اللقائين- استعراض أهمية استضافة الإمارات معرض "آيدكس 2021" إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع والأمن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز التعاون وعقد شراكات استراتيجية بين الدول تخدم الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.