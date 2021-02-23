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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة الصحة الكندية: مراجعة لقاح أسترازينيكا في مرحلته النهائية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:57 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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قالت كبيرة المستشارين الطبيين في وزارة الصحة الكندية، اليوم، إن هيئة الصحة الكندية ستتخذ قرارا بشأن اعتماد لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما، للجنة الصحة بمجلس العموم، إن الجهة المنظمة تلقت جميع المعلومات العلمية اللازمة من الشركة، لكنها لا تزال تبحث في أسئلة حول وضع العلامات ودراسة المنتج، وهي المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة الكندية للمهنيين الطبيين حول كيف ومتى يجب إعطاء لقاح وفي أي مجموعات، وقالت الإدارة منذ أسابيع إن قرارها بشأن المنتج سيصدر قريبا.

وأضافت شارما: "هذه المراجعة مستمرة، وهي في المراحل النهائية، وطول الوقت الذي يستغرقه ذلك يعتمد حقا على عدد من العوامل"، لافتا إلى أن المنظم طرح بعض الأسئلة على أسترازينيكا وينتظر ردودا.

وقامت دول أخرى- لا سيما أستراليا وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- بالفعل بترخيص المنتج للاستخدام في ولاياتها القضائية، ولكن في ظل ظروف مختلفة.

ففي أستراليا، على سبيل المثال، تمت الموافقة على المنتج، لكن المنظمين هناك أوصوا بالانتظار لمدة ثلاثة أشهر بين الجرعات، لأن البيانات تشير إلى أن معدل فعالية المنتج يتحسن مع استمرار الجرعة الأولى لفترة أطول، وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بفترة بين الجرعتين تتراوح بين أربعة و12 أسبوعا.

وأقرت كندا حتى الآن كلا من لقاحي موديرنا وفايزر لمواجهة الجائحة، ويأتي لقاح جامعة أكسفورد الخاص بشركة أسترازينيكا في المرتبة الثالثة عالميا حاليا.

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