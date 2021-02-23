«الزراعة»: مصر تسعى للريادة بمجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة

قال الدكتور أيمن حمودة مديد معهد بحوث البساتين، إن هناك منافسة شرسة وعالمية في مجال إنتاج الأصناف والهجن من الخضر والفاكهة ويحظى إنتاج الخضر بدعم من الدولة خلال الفترة القادمة حتى تعود مصر للريادة في إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة مرة أخرى وإثبات قدرة مصر بشكل كبير في سوق إنتاج هذه الأصناف.وأشار "حمودة" إلى أنه تم تسجيل صنف واحد من الموز وتم حصو الأصناف الموجودة حاليا من الفاكهة الموجودة في مصر ويتم فحص وتسجيل التقاوي بحيث يتم تسجيل التقاوي الموجودة لدينا من أجل مواكبة عملية ترخيص المشاتل بحيث يتم انتاج الأصناف الجديدة التي تم الموافقة على تسجيلها واعتمادها والتي تم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية للبحوث الزراعية خلال الفترة القادمة.