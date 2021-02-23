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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ملجأ للثعابين».. ركام عقارات منطقة الوراق شبح يطارد الأهالي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:18 م
عقارات منطقة الوراق
عقارات منطقة الوراق
آية سالم
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حالة من الغضب انتابت أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إثر تواجد آثار وبقايا عقارات كورنيش النيل التي تمت إزالتها منذ قرابة عام مضى، إلا أن آثارها لا تزال موجودة تطارد الأهالي وسكان المنطقة.

وكانت قد شنت محافظة الجيزة حملة موسعة منذ قرابة عام مضى لإزالة العقارات المخالفة على كورنيش النيل بمنطقة الوراق، ومنذ أن تمت إزالتها وتحولت لتلال من الركام وبقايا العقارات.

وقال محمد سالمان أحد سكان المنطقة، إنه منذ حملة الإزالة التي شنتها المحافظة ولا زالت آثارها موجودة بمحيط السكان والأهالي، مما تسبب في غضب المحيطين، لافتا إلى أن ركام العقارات يحوي بين طياته العديد من المخلفات والزواحف التي تثير ذعر الأهالي.

"ملجأ للثعابين" هكذا عبر أحد سكان المنطقة عن المشهد المحيط بكورنيش النيل والعقارات المطلة عليه، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون هناك منظر جمالي أمام كورنيش النيل وليس بقايا عقارات تحولت لمقلب قمامة والأخطر من ذلك وجود زواحف وثعابين تثير ذعر الأهالي خاصة ليلا.

وطالب مجدي سعد أحد الأهالي تدخل المسؤولين والجهات المعنية لسرعة إزالة ركام العقارات الموجود منذ أكثر من عام مضى، مشيرا إلى أنه يخيف الأهالي خاصة الأطفال نظرا لاحتوائه على العديد من الحشرات والزواحف بجانب تحولها لمقلب قمامة.

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