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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

شيخ العشيرة المحمدية الجديد يبدأ أولى جولاته الدعوية بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:59 م
شيخ العشيرة ومريدي
شيخ العشيرة ومريدي المحمدية الشاذلية بالأسكندرية
كتب: عمرو رشدي
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بدأ الشيخ زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية الجديد، أولي جولات الدعوية بلقاء مريدي وأتباع الطريقة المحمدية الشاذلية بمحافظة الإسكندرية، حيث ألقى أول درس دعوى على مسامع مريدي وأتباع الطريقة المحمدية الذين جاءوا من جميع أنحاء الإسكندرية للتعرف عليه عن قرب.

والتقى "زكي الدين" بالشيخ مصطفى حسين، كبير دعاة العشيرة المحمدية بالإسكندرية ونائب الطريقة بغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، وعدد من نواب وخلفاء الطريقة بالإسكندرية وضواحيها، وكذلك التقي بجمع من أبناء الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم في الساحة الزهراء بضيافة المستشار أسامة زكي، نيابة عن كل بيوت الدعوة وفروع الطريقة المحمدية بالإسكندرية والساحل الشمالي.

وقدم أتباع ومريدو العشيرة بالإسكندرية التهاني والتبريكات للشيخ زكي الدين جمال الدي،  لتعيينه شيخاَ للعشيرة والطريقة المحمدية بمصر والعالم، وقد جاءت استجابة الشيخ زكي الدين لدعوة الساحة الزهراء للوفاء بسابق وعده أن تكون أول ساحة تحتفل به شيخًا للطريقة بعد توليه هذا المنصب راجين المولى له التوفيق والسداد والمدد.

وأكد الشيخ زكي الدين جمال الدين أنه خادم لكل مريد في الطريقة المحمدية، وسيسعي لعودة جميع الشيوخ والعلماء الذين غردوا خارج العشيرة، ليعودوا إلى بيت الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم لينشروا الدعوة ويعلموا الناس مبادئ الدين.

وأوضح "زكي الدين" أنه سيعمل مع جميع أبناء ومريدي الطريقة المحمدية لعودة أمجاد الطريقة من جديد ورفع راية التصوف إلى عنان السماء، وهذا يتطلب تكاتف الجميع لأن حمل رسالة هذه الدعوة سيكون صعبّا جداَ على أي أحد بمفرده لذلك الرسالة يحملها الجميع والمريد قبل الشيخ.

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