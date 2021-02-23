«المستثمرين»: تيسيرات «المركزي» للمشروعات الصغيرة تعمل على خفض البطالة

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر في حل الأزمات ومواجهة التحديات التي نتجت عن وباء كورونا العالمي.و أضاف الشندويلي لـ"الدستور" أن تيسيرات البنك المركزي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع في الاقتصادي المحلى.جدير بالذكر أن البنك المركزى قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.