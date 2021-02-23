غدًا.. محمد عدوية ضيف زهرة رامي في «إصحى بإنرجي»

يحل النجم محمد عدوية، ضيفًا على زهرة رامي، في برنامجها "اصحى بإنرجي"، غدًا الإربعاء، على راديو إينرجي.وعلى مدار الحلقة يتحدث عدوية عن أحدث أعماله الفنية، والسبب وراء غيابه الفترة الأخيرة، ويأتي برنامج إصحي بإنرجي في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويستمر بثه على مدار ثلاث ساعات.كان قد طرح الفنان محمد عدوية، أحدث أعماله الغنائية "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات أغنية "مش بالساهل" لمحمد عدوية: "مش بالساهل، نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، مش بالساهل" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبدالمنعم، إنتاج شركة كلمة للإنتاج الفني.