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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1015 إصابة بكورونا فى الكويت

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:29 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 186 ألفا و4 إصابات، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1057.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 146 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وأوضح أنه تم تسجيل 906 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 174 الفا و8 حالات.

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