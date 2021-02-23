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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة اليمن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:39 م
الجبير
الجبير
وكالات
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بحث وزير الدولة للشئون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، تطورات أزمة اليمن مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، تيموثي ليندركينج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجبير وليندركينج بحثا خلال اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية، وما تقدمه السعودية من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن".

كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، عقد المبعوث الأمريكي مباحثات مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، تناولت سبل حل أزمة اليمن.

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