محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الكونفرانس

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعََا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز.ووجه المحافظ بإعداد تقرير شهري بموقف المشروعات الجارية بالقطاعات المختلفة ونسب تنفيذها، ومراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير للمدارس استعداداََ لامتحانات نصف العام الدراسي.كما استعرض المحافظ خطة تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، موجهاََ بحصر المنازل المقرر إعادة بنائها وتوفير بديل لأصحابها لحين انتهاء أعمال التطوير، وكذلك موقف منظومة تقنين التعديات على أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.من ناحية أخرى، شدد الزملوط على مراجعة جدية ونسب التنفيذ بمبادرة زراعة النخيل بكافة المراكز لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الجادين.