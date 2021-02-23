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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال أخت وبنات قائد بجماعة أبوسياف لاشتراكهن بمخطط انتحارى فى الفلبين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:56 م
مخطط انتحاري في الفلبين
مخطط انتحاري في الفلبين
وكالات
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أعلن جيش الفلبين، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل أختًا لأحد قادة جماعة أبوسياف المتشددة مات قبل شهور وثلاثًا من بناته ضمن مجموعة من تسع نساء كانت بصدد التخطيط لهجمات انتحارية.

وأضاف الجنرال كورليتو فينلوان، الذي يرأس القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة نفذت العملية في إقليم سولو بجنوب البلاد بموجب مذكرات تفتيش في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وتابع فينلوان: "أسفرت العملية عن اعتقال تسع انتحاريات محتملات على صلة ببعض القادة المعروفين وأعضاء بجماعة أبوسياف".

وعلى مدى عقود نفذت جماعة أبوسياف، التي تتخذ من سولو قاعدة لها، عمليات خطف وهجمات بقنابل ونهب. وفي 2014 أعلنت الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر الجيش في بيان إن من بين النساء المعتقلات أختًا وثلاثًا من بنات حاطب هاجان سوادجان، أحد قادة أبوسياف، والذي لقي حتفه في يوليو خلال تبادل إطلاق نار مع جنود في بلدة باتيكول بإقليم سولو.

وتابع الجيش إنه عثر بحوزة النساء على مواد لصنع القنابل شملت كبسولات تفجير ومسامير وبطاريات وهواتف محمولة ومسودة لخطتهن.

وتعتبر السلطات سوادجان العقل المدبر لهجوم انتحاري نفذه إندونيسيان على كنيسة في سولو في يناير من عام 2019، أدى لمقتل أكثر من 20 وإصابة أكثر من 100 من بينهم مدنيين وجنود.

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