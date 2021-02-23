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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قافلة عسكرية أمريكية تدخل من العراق إلى الشمال السورى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:06 م
قافلة عسكرية أمريكية
قافلة عسكرية أمريكية
آية حسني
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، عن دخول قافلة عسكرية لـ"القوات الأمريكية" من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وأفاد المرصد أن القافلة تتألف من 45 آلية وصهاريج وقود وشاحنات مغلقة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية، حيث توجهت إلى مدينة القامشلي نحو قواعدها العسكرية في المنطقة.

كما تعد هذه القافلة الرابعة عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ"التحالف الدولي" والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، دخول قافلة تابعة لـ"التحالف الدولي" نحو الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 60 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاحنات تحمل عشرات المدرعات الأمريكية للمرة الأولى منذ تولي بايدن السلطة، يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأمريكي دعمه لقسد في حربه ضد تنظيم داعش والوقوف إلى جانبه في ذلك.

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