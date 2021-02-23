الحكومة العراقية ترفض القصف الصاروخي على مقار السفارات

جددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضها الاعتداء على مقار السفارات وممتلكات المواطنين بالصواريخ.وقال حسن ناظم، وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة العراقية، عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء "إن الحكومة العراقية ترفض عودة الصواريخ العبثية لزعزعة أمن المواطنين المسالمين وإلحاق الأذى بالبعثات الدبلوماسية وماضون بالكشف عن المنفذين لهذه الهجمات".وأضاف أن "الحكومة العراقية وحدها المسئولة عن الملفات الأمنية في البلاد وأن الدولة لا تتفاوض علي سيادتها وأرضها وسمائها".وذكر أن "هذه الاعتداءات نوع من الفوضى، والحكومة ستواجهها بالقانون وليس لدى الحكومة العراقية النية لمواجهتها بالعنف بل بالقانون".كانت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا قد سقطت الليلة الماضية على المنطقة الخضراء وحي الحارثية المجاور، مما تسبب بتدمير أربع سيارات.