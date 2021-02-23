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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية بـ40 مليون دولار لمساعدة اليمن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:50 م
مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها مليونان و333 ألف فرد بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي لمنع حدوث مجاعة وسوء التغذية.

وتهدف الاتفاقية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وتستفيد منها محافظات (أبين، الحديدة، عمران، البيضاء، الضالع، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، المحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة).

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله الربيعة، إن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وإن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق، مشيرًا إلي أن الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجّا في اليمن بمختلف فئاته.

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