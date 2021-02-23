أيتن عامر: أطرح أغنية «بناقص» خلال مارس.. وأجهز لـ«مينى ألبوم» فى 2021

■ بداية.. كيف استقبلتِ ردود أفعال الجمهور على مسلسل «فى يوم وليلة»؟

■ ما الذى شجعكِ على المشاركة فى العمل؟

■ مَنْ رشحكِ للدور؟ وماذا دار فى كواليس التصوير؟

■ وماذا عن مسلسل «سكن البنات» الذى تشاركين به فى السباق الدرامى الشتوى الحالى أيضًا؟

■ كيف كانت كواليس العمل وأماكن التصوير؟

■ ما تقييمك لتجربة العمل مع شقيقتك وفاء عامر فى المسلسل؟

■ كيف ترين المنافسة فى الموسم الدرامى الشتوى الحالى؟

■ ننتقل إلى أعمالك الرمضانية.. ما تفاصيل مشاركتك فى الموسم الدرامى المنتظر؟

■ لماذا اختار صنّاع «كوفيد ٢٥» أن تكون حلقاته ١٥ فقط؟

■ تخوضين السباق الرمضانى أيضًا بمسلسل «كل ما نفترق».. فما قصته؟

■ وماذا عن مسلسل «رهبة» الذى توقف تصويره قبل ٣ سنوات؟

■ لماذا ابتعدتِ عن السينما فى الفترة الأخيرة؟

■ ننتقل إلى محطة جديدة فى مشوارك الفنى وهى دخولك عالم الغناء.. لماذا هذه الخطوة؟

■ هل ستواصلين نفس الطريق عقب عرض «الكليب»؟

■ ألم تخشى خوض تجربة الغناء بعد أن عرفك الجمهور كممثلة بالأساس؟

■ كيف توازنين بين الفن ومسئولياتك كزوجة وأم؟

تعيش النجمة أيتن عامر انتعاشة فنية كبيرة ومتنوعة مؤخرًا، وتشارك فى السباق الدرامى الشتوى الحالى بمسلسلين، هما «فى يوم وليلة» مع النجم أحمد رزق، و«سكن البنات».كما تستعد للمشاركة فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل بعملين، هما: «كوفيد ٢٥» مع النجم يوسف الشريف، و«كل ما نفترق» مع أحمد فهمى، إلى جانب التجهيز لمفاجأة كبرى لجمهورها خلال أيام، حين تطل عليهم كمغنية فى فيديو كليب لأغنية «بناقص» من إخراج بتول عرفة.عن كواليس أعمالها الدرامية والغنائية تلك، وسبب ابتعادها عن السينما، وكيف توازن بين حياتها الفنية والأسرية، كان لـ«الدستور» هذا الحوار مع أيتن عامر.- الحمد لله ردود الأفعال فاقت التوقعات منذ طرح الفيديو الترويجى للمسلسل، وبمجرد عرض الحلقة الأولى تلقيت العديد من الرسائل وردود الأفعال الإيجابية للغاية، التى أرى أن سببها هو مشاهدة الجمهور دراما إثارة وغموض بشكل جديد لم يرها فى أى عمل آخر من قبل، وأتمنى أن يستمر إعجاب المشاهدين بالعمل إلى النهاية، خاصة أنه دراما تشويقية من نوع خاص والحلقات المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.- السيناريو الذى كتبه مصطفى جمال هاشم مكتوب بحرفية شديدة، وبمجرد قراءة أولى الحلقات وافقت وتحمست لتجسيد شخصية «سارة» التى وجدتها مركبة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل خلال مشوارى الفنى، وذلك ضمن أحداث تناقش العديد من القضايا الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على نماذج إنسانية مختلفة، فى ٣٥ حلقة خالية تمامًا من المط والإطالة.ويشارك فى العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد رزق الذى أعتبره أخًا لى وتعاونت معه من قبل فى مسلسل «إزى الصحة»، إلى جانب النجمة الكبيرة سوسن بدر، وعم صلاح عبدالله، وكلهم إضافة كبيرة لأى عمل فنى.- رشحنى للدور المخرجة شيرين عادل، التى أثق دائمًا فى اختياراتها وأتشرف بالعمل معها، وأشعر بأن بيننا «كيميا خاصة»، نظرًا لعملنا فى عدة مسلسلات سابقة، منها «الوالدة باشا» و«شقة فيصل»، وهى مخرجة مميزة وتهتم بكل تفاصيل العمل وتحرص على خروجه فى أفضل صورة ممكنة.وكواليس التصوير كانت رائعة للغاية، وشعرت بالحزن الشديد بعد انتهاء التصوير، خاصة أننى شعرت بأن «اللوكيشن» هو بيتى الثانى الذى توجد فيه أسرتى، وكنا جميعًا حريصين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وهو أمر ساعدتنا عليه شركة «سينرجى» المنتجة، التى وفرت جميع مستلزمات الوقاية حفاظًا على سلامة فريق العمل.- «سكن البنات» حقق انتشارًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وقوبل بحفاوة كبيرة من قِبل المشاهدين، منذ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، التى دفعها نجاح العمل إلى إنتاج المزيد من المسلسلات الأخرى، وبالتالى تشجعت باقى المنصات للمنافسة فى السوق العربية.وما زال المسلسل يحصد ثمار النجاح حاليًا، بعد عرضه على قناة «النهار»، وردود الأفعال تجاهه تبهرنا جميعًا يومًا بعد يوم، وأثق جدًا فى أنه سيمثل «طفرة درامية» كبيرة، لمناقشته قضايا اجتماعية كثيرة، منها علاقة الأم بابنتها والثأر والزواج بالإكراه، إلى جانب العديد من مشكلات الفتيات، لكن بشكل جديد عصرى يقدم حلولًا لهذه المشكلات.- على الرغم من أن التصوير كان شاقًا جدًا لكون المسلسل ٦٠ حلقة، كانت الكواليس ممتعة مع فريق العمل والمخرج محمد النقلى الذى يبذل قصارى جهده ليخرج المسلسل بشكل لائق يجذب الجمهور لمشاهدته، وذلك فى كل أماكن التصوير بأحياء القاهرة، إضافة إلى الديكور الأساسى فى إحدى الفيلات بمنطقة «المنصورية».- شهادتى فى حق أختى وأمى «وفاء» ستكون مجروحة، لكن هى «غول تمثيل»، ولا أحد ينكر مشوارها المميز ووقوفها أمام كبار نجوم السينما والدراما حتى أصبحت واحدة منهم، وأنا شخصيًا دائمًا أتعلم منها، وفى الكواليس أعتبرها «مرايتى»، وحققت واحدة من أهم أمنياتى بالوقوف أمامها فى أكثر من ٥ مسلسلات، وأتمنى العمل معها مجددًا على المستويين الدرامى والسينمائى.- الدراما المصرية تشهد حالتى انتعاشة وتطور ملحوظتين، وسط وجود عدد كبير من المسلسلات التى تعيد الأسرة المصرية لشاشة التليفزيون بعيدًا عن الموسم الرمضانى، وتناقش قضايا مهمة تسهم فى بناء جيل جديد، وتتيح الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة على مستوى الصناعة أو التمثيل.- أواصل حاليًا تصوير مشاهدى فى مسلسل «كوفيد ٢٥» أمام النجم يوسف الشريف، فى العمل الذى يخرجه أحمد نادر جلال، من تأليف الكاتبة إنجى علاء، وإنتاج شركة «سينرجى»، ومن المقرر أن يُعرض فى ١٥ حلقة فقط، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، ويضم نخبة كبيرة من الممثلين، منهم: أحمد صلاح حسنى وإدوارد وإسلام جمال وأمير صلاح الدين وميرنا نورالدين وديانا هشام.- هذه وجهة نظر المؤلفة إنجى علاء التى تتميز بكتابة الأعمال ذات الحبكة الدرامية المتقنة، وترى أن تقديم ١٥ حلقة فقط يعطى صنّاع المسلسل مساحة من الحرية والإبداع، بما يميز العمل بالإيقاع السريع الذى يجعل المشاهد يتلهف لمتابعته حلقة بعد أخرى.كما أن المشاهد تحتاج إلى تحضيرات كثيرة وتُستكمل بـ«الجرافيك»، وبالتالى يحتاج المسلسل إلى وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة جدًا، وهو ما تغطيه شركة «سينرجى» بالفعل، التى توفر كل الإمكانات اللازمة لإخراجه بالشكل المطلوب، وأتوقع أن يكون العمل مفاجأة رمضان.- رشحنى للعمل المخرج كريم العدل، الذى تعاونت معه فى أكثر من عمل، على رأسها «البيوت أسرار»، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشویقى ملىء بالغموض، وتجسد خلاله شخصية محورية ستكون فى منافسة شرسة أمام الفنانة ريهام حجاج.والعمل تأليف مجموعة كتّاب من ورشة محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته كل من: أحمد فهمى وسلوى خطاب ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وطارق عبدالعزيز ورحاب الجمل وأحمد صيام، وهو إنتاج مشترك بين شركة «سينرجى» وطارق الجناينى.- الحمد لله، نستأنف حاليًا التصوير مع المخرج عادل الأعصر، وأجسد خلال أحداثه دور مذيعة «توك شو» ناجحة، لكن ماضيها بما فيه من أزمات ومشكلات يطاردها، فتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق.المسلسل من تأليف طارق بركات، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: النجم فتحى عبدالوهاب وميرهان حسين وأحمد صفوت وأحمد كرارة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى.- أنا أعشق السينما وأعلم جيدًا أن الخطوة فيها «لازم تكون بـ١٠٠٠ حساب»، وفى الفترة الأخيرة عرض علىّ أكثر من عمل سينمائى، لكن المحتوى وضعف السيناريو كانا سبب رفضى تلك الأعمال، وأنا دائمًا فى انتظار عمل جيد أعود به.- تواصلت معى المخرجة المميزة بتول عرفة، وعرضت علىّ فكرة تقديم «فيديو كليب» لأغنية، خاصة أنه تربطنا صداقة قوية منذ ١٥ عامًا، وهى تعلم أننى مهووسة بالغناء والموسيقى من زمان وتؤمن بموهبتى.لذا وافقت على الفور دون تردد، ووقعت عقدًا مع شركة «لايف ستايل ستوديوز» لإنتاج أولى أغنياتى، التى تحمل اسم «بناقص»، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع ياسر أنور.وانتهينا من تسجيل هذه الأغنية منذ عدة أيام، وتحمست جدًا لتصوير الكليب، ونضع حاليًا اللمسات النهائية عليه، تمهيدًا لطرحه خلال مارس المقبل، على أن يكون بفكرة و«تكنيك» مختلفين فى عالم أغانى الـ«فيديو كليب».- متحمسة ومتفائلة جدًا بردود الأفعال على فيديو كليب «بناقص»، ووضعت لنفسى خطة للفصل بين الغناء والتمثيل فى حياتى الفنية، وهناك نية للعمل على «مينى ألبوم» فور نجاح الأغنية إن شاء الله، وطرحه للجمهور خلال ٢٠٢١.- إطلاقًا فالغناء هو شغفى الأول من قبل دخولى مجال التمثيل، وجمهورى يعلم ذلك جيدًا، وتلقيت إشادات بموهبتى الغنائية فى أكثر من عمل درامى وسينمائى من قبل، وهو ما شجعنى على قبول فكرة المخرجة بتول عرفة بتقديم أغنية من إخراجها.- الحمد لله، هناك تفاهم كبير بينى وبين زوجى مدير التصوير المجتهد، محمد عزالعرب، فهو إنسان عقلانى ومتفهم ويدعمنى دائمًا بحكم خبرته فى المهنة، وأنا أعمل كل ما فى وسعى من أجل سعادته وسعادة ابنتى، لأنى وجدت فيه مواصفات فتى أحلامى وأكثر مما كنت أحلم.فقد وجدت فى زوجى رجلًا أستطيع الاعتماد عليه.. ابن أصول وسندًا بمعنى الكلمة، يحبنى ويحترمنى ويقدرنى ويخاف علىّ ويتابع خطواتى ويدعمنى ويتمنى لى الأفضل، وأنا أعمل بنصائحه وأثق فى اختياراته دائمًا.