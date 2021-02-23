ألمانيا تسجل 20 ألف وفاة في الأسبوع الثاني من فبراير

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات التي شهدتها البلاد في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري جاء عند نفس مستواه في الفترة نفسها من الأعوام الأخيرة الماضية.وأوضح المكتب أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله في الأسبوع التقويمي السادس (من 8 إلى 14 فبراير) وصل إلى 20 ألفا و468 حالة، مشيرا إلى أن هذا العدد يماثل المتوسط الذي تم تسجيله في الأعوام من 2017 إلى 2020.في المقابل، ارتفع عدد الوفيات في مجمل شهر يناير الماضي، بنسبة نحو 20% مقارنة بمتوسط وفيات هذا الشهر في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك قبل أن يسجل عدد الوفيات ارتفاعا بنسبة 3% في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.وفيما يتعلق بوفيات كورونا المسجلة لدى معهد روبرت كوخ، فقد وصل عدد وفيات هذا المرض في الأسبوع الرابع (من 25 إلى 31 يناير الماضي) إلى 3270 حالة بانخفاض بمقدار 755 حالة مقارنة بالأسبوع الثالث.ووصل إجمالي عدد الوفيات في هذا الأسبوع (بكورونا وبدون) إلى 22 ألفا و406 حالات بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بمتوسط حالات الوفيات في نفس الفترة في السنوات الأربع الماضية.