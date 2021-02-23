رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غًدا.. استكمال محاكمة سعاد الخولى فى الكسب غير المشروع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:06 م
سعاد الخولي
سعاد الخولي
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، قد أحال سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات،  عن أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها، بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدًا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

الصور

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين حسن حسني ومحمد رضا سقط بعده الأخير مغشيا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى