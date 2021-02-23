رحلة حنان مطاوع من الصعود إلى التألق

يحل اليوم ٢٣ فبراير ذكرى ميلاد الفنان الجميلة حنان مطاوع، التي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة بسبب ما قدمته من أعمال فنيه، حيث بدأت مسيرتها بالموهبة والفطرة فهي من عائلة فنية كبيرة والدتها الفنانة العظيمة سهير المرشيدي ووالدها الفنان كرم مطاوع.بداية مشورها الفني:- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل ومسيرتها الفنية في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء "وتنوع بعد ذلك نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: "إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام".- برعت بعد ذلك في المسيرة الفنية وقدمت دورا ممتازا في أحد أبرز المسلسلات التي تركت أثرا كبيرا داخل كل بيت مصري مسلسل "محمود المصري" يليه "الست أصيلة" وبعده، لا أحد ينام في الإسكندرية.- في عام 2006 قدمت العديد من الأعمال المتتالية من ضمنها مسلسل "أولاد الشوارع" واشباح المدينة، ودعوة فرح.- تنوعت أدوار "حنان مطاوع " من عمل لآخر فلعبت دور "فاطمة" الأخت الكبيرة وخوفها علي أخواتها وقامت بتربيتهم كأنها بمثابة أم لهم في المسلسل، والأخت الحنون فى مسلسل "أغلى من حياتي".- شاركت ايضا في مسلسل رمضاني قصص الحيوان في القرآن وقامت بدور ناقة صالح، وقامت بعد ذلك بالعديد من الأدوار والأعمال المتتالية الرائعة.- من ضمن أعمال حنان مطاوع الجميلة مسلسل "حلاوة الدنيا" الذي تم عرضه في رمضان ٢٠١٧ ولعبت فيه دور سارة بشخصيتها الحنونة الجميلة.- توالت اعمالها الفنية وأدورها الجميلة المختلفة من عام ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠ حيث قدمت مسلسل"طاقة نور"، ولعبت فيه شخصية ليلى، ثم بعد ذلك مسلسل نصيبي وقسمتك الذى أحدث ضجة كبيرة في تلك الفترة، وقامت بدور "هدى"، ومسلسل "طلعت روحي"، و"ضد مجهول"، "الرحلة"، "لمس أكتاف" و"بنت القبايل" ، حيث لعبت دور رحيل وجسدته بطريقة مختلفة.- وايضا شاركت في مسلسل "إلا أنا"، وقدمت فيه حكاية "أمل حياتى" وقامت فيه بدور "أمل".-وتواصل الفنانة حنان مطاوع خلال هذه الفترة تصوير مسلسلها الجديد، "ورد" للدخول في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢١ وتقوم أحداثه حول إطار اجتماعي، وتتعرض الشخصية للكثير من الصعوبات المتتالية.