كندا: إصابات كورونا تصل إلى 854 ألفا و190 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 854 ألفا و190 إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 ألفا و720 حالة وفاة، بينما تعافى 801 ألف و678 مريضا من كوفيد19-، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وسجلت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 56 أسبوعا.