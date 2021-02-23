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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إصابات كورونا تصل إلى 854 ألفا و190 حالة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:24 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 854 ألفا و190 إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 ألفا و720 حالة وفاة، بينما تعافى 801 ألف و678 مريضا من كوفيد19-، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 56 أسبوعا.

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