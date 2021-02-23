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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة الفنانة حلا شيحة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:12 م
حلا شيحة
حلا شيحة
نرمين ضيف الله
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة "حلا شيحة" التي أثارث الوسط الفني والجمهور بإحداث ضجة من فترة إلى أخرى في حياتها وهي إعلانها لارتداء الحجاب، وبعد ذلك طلاقها، ثم زواجها، ومن ثم اعتزالها الفن، وعودتها للوسط الفني مرة أخرى، وخلعها للحجاب.

وتستعرض "الدستور" 6 محطات مثيرة في حياة الفنانة حلا شيحة.

-تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق، ثم بعد ذلك تزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بفترة، وعاشت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية ثم هاجروا إلي كندا وأنجبت منه 4 أبناء "ولدين، وابنتين".

-اعتزلت التمثيل وقامت بارتداء الحجاب،و في مايو 2014 ظهر خبر انها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.

- أثار اختفاءها الجدل بين العديد من الفنانين حيث انها اختفت عن الأضواء، ولم تعد تظهر في أي مراسم، أو حفل فني، وقامت بتغيير أرقام هاتفها، وقيل إنها ارتدت النقاب، وسافرت مع زوجها خارج البلاد.

-في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه ظل 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

- أغلقت تعليقات "الانسغرام" على صورتها التي عرضتها على حسابها الفترة الأخيرة من تصوير مشاهدها حيث وصفها الجمهور بـ"الجريئة" وقالت إن الصور جميلة وبسيطة للغاية، وأن ملابسها بسيطة، وللجميع حرية تقبل ما يريد أو رفض ما لا يريد.

- ومؤخرا أثارا حلا شيحة ومعز مسعود الجدل بشأن علاقتهما، حيث جمعتهم قصة حب بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتم تسريب مجموعة صور لهم، فانتهت القصة بالزواج الذي كان يقتصر على العائلتين فقط، ويلزم السرية التامة منهم.

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