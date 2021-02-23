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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من إعداد خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:10 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من وضع الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري الخاصة بقرى مركز الوقف بشكل مبدئي.

واستعرض "الداودي" المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها بقرى المركز، والتي تضمنت حزمة متنوعة من المشروعات في شتى القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات التشاركية مع المواطنين بتلك القرى بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات المزمع تنفيذها والتي تم وضعها في الحسبان أثناء عملية التنفيذ.

وأشار الداودي إلى أن المشروعات المقترحة شملت 6 مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة 155 مليونا و17 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تقدر بـ306 ملايين و76 مشروع للكهرباء بتكلفة 56 مليونا و9 مشروعات بالطرق بتكلفة 138 مليون جنيه وتأهيل منازل بتكلفة 50 مليون جنيه ومشروعات للتضامن الاجتماعي بتكلفة 6 ملايين جنيه و7 مشروعات لتبطين الترع بتكلفة 101 مليون جنيه و2 مشروع للطب البيطري بتكلفة 6 ملايين جنيه ومشروعات الغاز الطبيعي بتكلفة 136 مليون جنيه ومشروعات الاتصالات 18 مليون جنيه ومشروعات بالتربية والتعليم بتكلفة 16.5 مليون جنيه ومشروعات بالشباب والرياضة 6 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

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