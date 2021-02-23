محافظ أسوان لأعضاء النواب والشيوخ: إعطاء الأولوية لمشروعات تشغيل الشباب

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسواني، مؤكدًا أن مصلحة المواطن الأسوانى تأتى فوق أي اعتبار، ونحن نعمل لصالح أهالى المحافظة بجميع قراها، ومدنها بعيدًا عن القبلية والعصبية والتقسيمات الإدارية للمراكز والمدن.وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسوانى، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق والبريد والإشغالات وغيرها.وأكد "عطية"، أنه بالتعاون مع نواب المحافظة سيتم الاستجابة لأى مطالب جماهيرية، مع تحقيق الرقابة البرلمانية والشعبية على مستوى أداء التنفيذيين وترشيح العناصر المتميزة خلال الفترة القادمة والتي ستكون قادرة على الوفاء، بمتطلبات وخدمة المواطن الأسوانى سواء بالعمل الميدانى أو التنفيذي.وأوضح المحافظ، أن المحافظة تسعى بشكل جادى لإنهاء معاناة المواطنين في كافة المدن والقرى ومنها تنفيذ مشروع توسعات محطة فطيرة بكوم أمبو بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بقرى ومناطق مركزى نصر النوبة وكوم أمبو، بجانب إنشاء مدينة كوم أمبو الجديدة للحد من التكدس العمرانى في المدينة القديمة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمى بالمدينة القديمة، علاوة على إعطاء الأولوية لمشروعات تشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة، بجانب مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومستوى جودة الخدمات الصحية والتعليمية.ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ أسوان، استكمالًا لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع الأسوانى وطموحاته خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن ما تشهده المحافظة من مشروعات في كافة قطاعات العمل العام وخاصة في البنية التحتية والتطوير والتجميل، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية في إطار مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر يعتبر نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ سنوات.